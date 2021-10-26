У штанному костюмі в клітинку: стильний вихід кронпринцеси Вікторії

У шведської кронпринцеси Вікторії дуже насичений графік роботи.

Минулого тижня майбутня королева Швеції вручила Книжку Панди 2022 року за ініціативи в галузі екології та охорони природи під час щорічних зборів WWF у замку Ульріксдалс у Сольні.

На публічний захід принцеса Вікторія приїхала в кавовому штанному костюмі у велику клітинку, під яким була біла блузка з бантом. Вікторія мала легкий ледь помітний макіяж, волосся зібране в класичний пучок ззаду, а у вухах у неї були маленькі сережки. Манікюр кронпринцеси також був у світлих відтінках.

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Раніше ми показували вам, як королівські особи носять штанні костюми. Це дуже зручний та стильний варіант луку для холодної осінньої погоди. Раніше Вікторія вже одягала костюм під час поїздки до Риму.

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

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