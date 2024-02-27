У штанному костюмі від Boss та нових туфлях: королева Летиція з чоловіком приїхала до Валенсії

Королівське подружжя відвідало територію 14-поверхового житлового комплексу у Валенсії після того, як у ньому сталася пожежа минулого четверга. Трагедія забрала життя 10 людей.

Королева Летиція приїхала в темно-синьому штанному костюмі в смужку від Boss з поясом на талії, під жакетом у неї був синій топ, і взута вона була в чорні шкіряні туфлі на стійких підборах Massimo Dutti.

Королева Летиція та король Філіп VI у Валенсії / Фото: Getty Images

У королеви було розпущене її натуральне блискуче волосся, вона зробила макіяж у теплих відтінках і на губи нанесла трохи рожевого блиску. Летиція поспілкувалася з публікою, її чоловік король Філіп VI зробив те ж саме.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що королева Летиція відвідала прийом у палаці. Того дня дружина монарха обрала гарну квіткову сукню для появи на публіці.

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