У штанному костюмі від Dior: королева Ранія виступила на саміті молоді у Белфасті

Королева Йорданії прибула з візитом до Північної Ірландії.
Ранія відвідала Всесвітній саміт молоді у Белфасті – One Young World. Щорічний саміт збирає найяскравіших молодих лідерів із понад 190 країн та 250 організацій, щоб продемонструвати величезний потенціал дій молоді у формуванні миру та прогресу в усьому світі.
Королева виступила на заході та мала, як завжди, стильний вигляд. На ній був сірий подовжений блейзер з натуральної вовни від Dior, під яким виднівся білий топ у рубчик, широкі штани від цього ж бренду, взута королева була в туфлі сірого кольору із замші від Gianvito Rossi, а під пахвою у неї був клатч Bottega Veneta.
Ранія зробила укладання, гарний макіяж, а на шиї у неї сяяла прикраса з дрібним камінням, а на пальці каблучка. Манікюр був виконаний у світлому відтінку.
У Instagram королева Ранія також опублікувала кілька фотографій із заходу.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою була її головна порада для невістки – принцеси Раджви.
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