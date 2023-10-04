У штанному костюмі від Dior: королева Ранія виступила на саміті молоді у Белфасті

Ранія відвідала Всесвітній саміт молоді у Белфасті – One Young World. Щорічний саміт збирає найяскравіших молодих лідерів із понад 190 країн та 250 організацій, щоб продемонструвати величезний потенціал дій молоді у формуванні миру та прогресу в усьому світі.

Королева Ранія / Фото: Getty Images

Королева виступила на заході та мала, як завжди, стильний вигляд. На ній був сірий подовжений блейзер з натуральної вовни від Dior, під яким виднівся білий топ у рубчик, широкі штани від цього ж бренду, взута королева була в туфлі сірого кольору із замші від Gianvito Rossi, а під пахвою у неї був клатч Bottega Veneta.

Ранія зробила укладання, гарний макіяж, а на шиї у неї сяяла прикраса з дрібним камінням, а на пальці каблучка. Манікюр був виконаний у світлому відтінку.

У Instagram королева Ранія також опублікувала кілька фотографій із заходу.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою була її головна порада для невістки – принцеси Раджви.

Читайте також: