У штанному костюмі від Zara: кронпринцеса Вікторія у яскравому образі з'явилася на виставці

Кронпринцеса Вікторія взяла участь у відкритті виставки Північного музею "Північне життя" у Nordiska Museet у Стокгольмі.

Майбутня королева Швеції обрала для світського виходу ефектний рожевий костюм від Zara – демократичного бренду, який Вікторія дуже любить і часто носить. До нього принцеса підібрала сорочку кольору слонової кістки від Vesna W Stockholm та чорну шкіряну сумку-саквояж Saint Laurent.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

У принцеси був світлий манікюр, волосся зібране в традиційний низький пучок, а у вухах виблискували лаконічні сережки з діамантами. Також Вікторія одягла свою заручальну каблучку.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

У холодну пору року кронпринцеса Вікторія найчастіше виходить на публіку саме у штанних костюмах. Минулого разу королівська особа приїхала на бізнесфорум у костюмі вільного крою від Andiata, в руках тримала стьобаний клатч у тон від Chanel і взула бежеві замшеві ботильйони від MarZio на підборах.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Читайте також: