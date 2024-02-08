У штанному костюмі від Zara: кронпринцеса Вікторія у яскравому образі з'явилася на виставці

Кронпринцеса Вікторія взяла участь у відкритті виставки Північного музею "Північне життя" у Nordiska Museet у Стокгольмі.
Майбутня королева Швеції обрала для світського виходу ефектний рожевий костюм від Zara – демократичного бренду, який Вікторія дуже любить і часто носить. До нього принцеса підібрала сорочку кольору слонової кістки від Vesna W Stockholm та чорну шкіряну сумку-саквояж Saint Laurent.
У принцеси був світлий манікюр, волосся зібране в традиційний низький пучок, а у вухах виблискували лаконічні сережки з діамантами. Також Вікторія одягла свою заручальну каблучку.
У холодну пору року кронпринцеса Вікторія найчастіше виходить на публіку саме у штанних костюмах. Минулого разу королівська особа приїхала на бізнесфорум у костюмі вільного крою від Andiata, в руках тримала стьобаний клатч у тон від Chanel і взула бежеві замшеві ботильйони від MarZio на підборах.
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