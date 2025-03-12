У штанному костюмі відтінку бордо: стильна королева Летиція з чоловіком приїхала до Валенсії

Король Філіп VI та королева Летиція зустрілися з Конфедерацією підприємців Співтовариства Валенсії після руйнівних повеней минулого року.

Монарха та його дружину тепло вітала публіка на заході. Королева Летиція з'явилася на зустрічі у бордовому подовженому вільному жакеті та штанях до тону із високою талією від Carolina Herrera поєднуючи вбрання із чорним топом.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

У Летиції було розпущене волосся, на обличчі був, як завжди, макіяж у натуральних відтінках. Королева люб'язно спілкувалася з людьми, а з деякими навіть робила селфі. Король Філіп VI, який одягнувся в костюм, сорочку і краватку, теж мав гарний вигляд та був люб'язним і багато усміхався.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Нагадаємо, королівське подружжя відвідувало взимку регіони, які постраждали від повеней, і в одну з таких поїздок зіткнулася з гейтом людей. Короля та його дружину буквально закидали брудом. Але від того часу Їхні Величності знайшли спосіб реабілітуватися і всіляко сприяють тому, щоб допомогти постраждалим людям.

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