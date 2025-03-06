У штанях-сопілочках та шкіряній косусі: стильна королева Летиція на відкритті ярмарку

Король та королева Іспанії відвідали художній ярмарок ARCO 2025 у виставковому центрі IFEMA у Мадриді.

Цього разу королева Летиція зупинила свій вибір на вузьких чорних штанях та чорній трикотажній кофті, а зверху одягла червону шкіряну куртку від Mango. До тону куртки королева підібрала сумку Madison Admire і взула шкіряні туфлі-човники на невисоких підборах. Вона також зробила простий денний макіяж і уклала волосся. У вухах у королеви були золоті сережки-кільця, а на пальці улюблена золота каблучка з 18-каратного золота від бренду Coreterno вартістю 975 євро.

Король Філіп VI одягнув темно-сірий костюм у смужку, білу сорочку та бордову краватку у білу цятку. Взутий Його Величність був у лаковані бордові туфлі.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

А днями Летиція взяла участь у заході, присвяченому Всесвітньому дню рідкісних захворювань у Палаці Конгресу в Мадриді, куди приїхала у чоловічому штанному костюмі та з хусткою-краваткою.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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