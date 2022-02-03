У штанях-дудочках та жакеті з переробленої тканини: новий вихід королеви Летиції

У штанях-дудочках та жакеті з переробленої тканини: новий вихід королеви Летиції

Королева Іспанії Летиція була вчора присутня на зустрічі в ЮНІСЕФ у Мадриді.

Вчора вранці королева Летиція та її чоловік Король Філіп VI повернулися з Австрії, куди літали з державним візитом. І Її Величність розпочала свої звичайні обов'язки.

На зустріч цього дня Летиція одягла твідовий жакет із переробленої тканини від Hugo Boss, який вона вперше одягла 2018 року, зверху на ній було зимове чорне пальто, його вона поєднала з вузькими чорними штанами та шкіряними туфлями-човниками на підборах.

Королева Летиція / Getty Images

В руках Її Величність несла папку з документами. Королева Летиція є почесним президентом іспанського осередку ЮНІСЕФ. У руці дружини монарха був чорний шкіряний клатч. Свій діловий образ королева також доповнила денним макіяжем, а довге волосся просто розпустила.

Королева Летиція / Getty Images

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