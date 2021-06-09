У штанях і кросівках: королева Бельгії Матильда зустрілася з жіночої збірною з баскетболу

Вона вирішила особисто побажати їм удачі.

8 червня королева Бельгії Матильда відвідала бельгійську національну жіночу збірну з баскетболу в спортивному кампусі Lange Munte в Кортрейку. Візит вона здійснила, щоб побажати команді "Бельгійські кішки" удачі на майбутніх турнірах, адже вони кваліфіковані для участі в Олімпійських іграх в Токіо.

Для зустрічі зі спортсменками королева вибрала стильне вбрання, яке складалося з білих штанів, білої блузи і коричневої легкої куртки. Образ вона доповнила білими кросівками з коричневою вставкою і золотими сережками у вухах.

Королева Матильда / Getty Images

Під час своєї зустрічі королева Матильда поспілкувалася з учасницями команди і відвідала їхнє тренування.

Королева Матильда / Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно Її Величність відвідала кампус Університету прикладних наук VIVES в Кортрейку, Західна Фландрія, де зустрілася зі студентами-медиками.

Королева Матильда / Getty Images

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