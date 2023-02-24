У штанях кольору хакі і блузці з краваткою-бантом: Олена Зеленська на зустрічі з міністеркою культури Франції

Перша леді України показала фото із зустірчі і розповіла, про що вони говорили.

Олена Зеленська зустрілася з міністеркою культури Франції Римою Абдул-Малак і делегацією французьких митців, які приїхали з візитом до Києва напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вони мали на меті побачити наслідки російської агресії, досягти домовленостей щодо реалізації конкретних проєктів і заходів із надання допомоги Україні та сприяння популяризації нашої країни за кордоном.

Знімки із зустрічі перша леді опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"У межах підтримки української книговидавничої та бібліотечної справи пані міністерка передає українським бібліотекам сотні книжок французьких авторів, перекладених українською мовою. Їх відібрав і закупив Французький інститут в Україні. Це є логічним продовженням моєї ініціативи "Українська книжкова поличка".

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Коли Росія нищить й обкрадає музеї та вбиває наших митців (завжди пам’ятатимемо Володимира Вакуленка, дитячого письменника, убитого окупантами в Ізюмі, диригента Юрія Керпатенка, розстріляного в Херсоні), ми повинні привертати увагу світу до цих злочинів. Адже культурні втрати однієї країни – не лише наші втрати. Це втрати всього людства", - написала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вони також обговорили реалізацію у Франції проєкту Ukraine. Out of Blackout, який покликаний відкрити мистецьку спадщину України як важливу цінність європейської культурної спільноти.

На зустрічі перша леді з'явилася у діловому образі. На ній був сірий картатий жакет, блузка з краваткою-бантом і широкі штани кольору хакі з чорним поясом.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська зробила низький пучок і ніжний макіяж. У вухах у неї були лаконічні сережки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська з'явилася на онлайн-зустрічі у чорному жакеті, сірій сорочці, з акуратним укладанням і ніжним макіяжем.

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