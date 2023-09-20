У штанях-палацо і блузці з єпископськими рукавами: красива Олена Зеленська отримала нагороду від родини Клінтонів

Під час візиту до США для участі у заходах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Олена Зеленська отримала із рук подружжя Клінтонів нагороду Clinton Global Citizen Award.

Білл і Гілларі Клінтони і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Премію у 2007 році заснували Білл, Гілларі і Челсі Клінтони. Нею відзначають людей, які своїм баченням і лідерством надихають суспільства всього світу й доводять, що, співпрацюючи, можна досягти великих змін.

Гілларі Клінтон і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Для мене велика честь прийняти нагороду, яку отримували видатні особистості світу. Разом із честю це ще й велика відповідальність. Кажуть, лідер – це той, за ким підеш туди, куди сам не пішов би. Я не впевнена, чи можна це застосувати до мене. Однак мені здається, що моє лідерство полягає в тому, щоб дати людям мужність. Я щиро вірю, що лідерство – це відданість справі. Відданість усім, хто довіряє тобі, тому, що ти робиш", – сказала перша леді під час нагородження.

Олена Зеленська і Гілларі Клінтон / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді України зазначила, що розділяє цю нагороду з усіма українцями.

"Бо сьогодні кожен у моїй країні є відданим лідером. Мати, яка веде дитину до школи, а потім поспішає на роботу після безсонної ночі через повітряну тривогу. Вчитель, який веде урок – часто в бомбосховищі, дистанційно, в небезпеці, але все одно викладає. Рятувальники та лікарі, які поспішають до постраждалих від обстрілів. І мужні чоловіки й жінки, які стоять на передовій, щоб не пустити загарбника до своїх домівок, міст, а також не пустити агресію далі у світ. Це справжні лідери, які взяли на себе відповідальність за своє життя, країну та збереження безпеки у світі. Вони – мої співвітчизники. Дякую їм та від їхнього імені за цю нагороду", – додала Олена.

Білл і Гілларі Клінтони та Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході Зеленська продемонструвала гарний образ у класичних кольорах. Вона одягла чорні штани-палацо й елегантну білу блузку з коміром із драпуванням і єпископськими рукавами. Лук перша леді доповнила чорним шкіряним поясом, який красиво завернула на талії.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Олена доповнила укладанням із локонами, ніжним макіяжем і золотими сережками-кільцями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у темно-синьому костюмі, пошитому на замовлення брендом Andre Tan із тканини, виготовленої майстрами з фірмової чернігівської вовни, зустрілася з генеральним директором ВООЗ Тедросом Аданомом Гебреїсусом на полях Генасамблеї ООН.

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