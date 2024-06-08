У штанях-палацо і символічній вишиванці з пишними рукавами: стильний вихід Олени Зеленської в Парижі

У межах офіційного візиту до Франції президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська зустрілися у Єлисейському палаці з президентським подружжям Макронів.

Володимир і Олена Зеленські, Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Для зустрічі перша леді України обрала чорні штани-палацо із шкіряним чорним широким поясом та розкішну ексклюзивну білу вишиванку, яку спеціально для неї зробив український бренд Gunia Project. До речі, у ній Олена вперше постала на заходах із нагоди Дня Незалежності України.

Володимир і Олена Зеленські, Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Сорочка має V-подібний виріз і пишні єпископські рукава, прикрашені світло-блакитною і жовтою ручною вишивкою, створеною художником із вишивки Русланом Панчуком.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Для вишиванки основу взяли старовинні орнаменти з рушників Сумщини. На ній вишиті квіти, птахи, ангели, а по центру – український національний символ – тризуб.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Associated Press

Взута Олена була у чорні гостроносі туфлі. Акуратне укладання, ніжний макіяж, лаконічні сережки-хрестики і перлинне намисто завершили лук першої леді.

Володимир і Олена Зеленські, Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський був одягнений у чорний лонгслів із вишитим тризубом і штани-карго кольору хакі, які скомбінував із бежевими кросівками.

Нагадаємо, Олена Зеленська на урочистому заході у Франції, присвяченому 80-й річниці операції "Дня Д", з'явилася у чорному штанному костюмі і блузці кольору хакі з бантом на шиї.

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