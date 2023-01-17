У штанях-палацо і з брошкою-мапою: Олена Зеленська на економічному форумі у Давосі

Олена Зеленська взяла участь у Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.

Там перша леді зустрілася із засновником і виконавчим головою ВЕФ професором Клаусом Швабом, якому розповіла про ситуацію в Україні.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зазначила, що минулого року війна Росії в Україні вже була однією з головних тем на саміті учасників економічного форуму.

"Переконана, що бізнес усього світу, який зібрався на форум, не може не розуміти загальної загрози російського тероризму та необхідності допомоги Україні – принаймні в тому, у чому може допомогти бізнес: у відбудові. Мусимо відновити – і обов’язково відновимо – не лише дім у Дніпрі, але й сотні таких, понівечених Росією, будинків, лікарень, шкіл", - написала перша леді в Instagram.

На форумі Олена з'явилася у діловому аутфіті. На ній була коричнева сорочка і костюм коричневого кольору, який складався із жакету із широкими лацканами і штанів-палацо.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

До лацкану перша леді прикріпила символічну брошку у вигляді мапи України від бренду Gasanova.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Ідеально рівне укладання, ніжний макіяж і лаконічні сережки завершили лук дружини президента.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Зеленська дала інтерв'ю американському політичному оглядачу Фаріду Закарії в ефірі телеканалу CNN.

Читайте також: