У штанях-палацо і з брошкою у вигляді калини: Олена Зеленська на зустрічі з Джо Байденом

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська зустріли президента США Джо Байдена біля Маріїнського палацу.

Перша леді з великою радістю привітала американського президента з приїздом до Києва.

Олена Зеленська, Володимир Зеленський і Джо Байден / Фото: Associated Press

Для важливої зустрічі пані Зеленська обрала образ total black. На ній було коротке двобортне пальто вільного крою від українського бренду A.M.G., водолазка і штани-палацо від українського бренду Artem Klimchuk.

Олена Зеленська, Володимир Зеленський і Джо Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Олена доповнила чорним взуттям. До лацкану пальта вона прикріпила символічну золоту брошку у вигляді калини з перлів.

Олена Зеленська, Володимир Зеленський і Джо Байден / Фото: Associated Press

Перша леді зробила елегантну зачіску з плетінням ззаду і прикореневим об'ємом, ніжний макіяж і прикрасила вуха гарними золотими сережками-дугами.

Олена Зеленська, Володимир Зеленський і Джо Байден / Фото: Associated Press

На Володимиру Зеленському був чорний світшот із зображенням тризуба на грудях і плечі, штани-карго кольору хакі і взуття темно-гірчичного кольору.

Олена Зеленська, Володимир Зеленський і Джо Байден / Фото: Associated Press

Байден був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і смугасту краватку у колір українського прапора – синьо-жовту. Взутий президент був у чорні лофери з китицями.

Джо Байден і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Олена Зеленська на зустрічі з Джо і Джилл Байденами у Білому домі у Вашингтоні з'явилася у жовто-блакитному образі. На ній був гарний жовтий костюм від українського бренду Litkovska, який складався із жакету цікавого крою і спідниці довжини міді. Вбрання Зеленська доповнила блакитними замшевими туфлями.

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