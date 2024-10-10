У штанях-палацо і з кулоном на шиї: Олена Зеленська зустрілася з медиками

Олена Зеленська разом із командою Фундації зустрілася з бригадами одного з центрів екстреної медичної допомоги на Київщині. Вони ознайомилися, як працює система виклику медиків.

Знімки із зустрічі перша леді опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Серед тих, хто щодня рятує українців, 30-річний лікар медицини невідкладних станів Олександр Федченко. На початку повномасштабного вторгнення він евакуював постраждалих із тимчасово окупованих територій Київщини. Під час виїздів довелось і долати заміновані території, і потрапити під обстріл російського танка – допомагати, ризикуючи власним життям.

Таких героїчних історій лікарів і фельдшерів "екстренки" тисячі, і найменше, що ми можемо зробити для медиків, – забезпечити їх усім необхідним для цієї надважливої праці", – написала Зеленська.

Там дружина президента постала у діловому чорному костюмі, який складався з жакета і штанів-палацо, а також у базовій білій футболці.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

В Олени було акуратне укладання, макіяж у ніжних відтінках, у вухах – сережки-цвяшки, а на шиї – кулон на ланцюжку.

Нагадаємо, Олена Зеленська у чорному штанному костюмі і білій сорочці взяла участь у щорічному Міжнародному форумі культурної дипломатії.

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