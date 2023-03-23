У штанях-палацо кольору фуксії: яскравий образ прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр любить яскраві кольори, тому їх чимало у її гардеробі.

Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр – провела черговий щоденний брифінг у Вашингтоні. Цього разу вона обрала для своєї появи перед журналістами яскравий діловий лук.

На Карін були стильні штани-палацо кольору фуксії. Низ вона скомбінувала з білим топом в рубчик, який мав чорний комір із рюшами і рукава-буфи. Взула вона чорні ботильйони.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Жан-П'єр доповнила аутфіт фірмовими кучерями, ніжним макіяжем, сережками-цвяшками і браслетом.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, прессекретарка Білого дому відвідала премію Марка Твена за внесок у розвиток американського гумору. Карін обрала для своєї появи закриту жовто-чорну сукню міді з анімалістичним принтом. Вбрання вона поєднала з оксамитовими туфлями кольору кемел на шпильках.

Читайте також: