У штанях-палацо, з рожевою помадою і червоним манікюром: прем’єр-міністерка Італії на саміті G7

Сьогодні, 13 червня, в італійському місті Борго Егнація розпочався 50-й саміт країн G7. Світових лідерів зустрічала прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джо Байден і Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Фотографи зазнімкували, як вона віталася з президентом США Джо Байденом, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісідою та іншими.

Фуміо Кісіда і Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Ріші Сунак і Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Еммануель Макрон і Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Мелоні мала гарний вигляд у ніжному аутфіті. На ній був пудровий топ і костюм світлого відтінку, який складався з жакета і штанів-палацо, і світло-бежеві гостроносі туфлі.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Аутфіт Джорджа доповнила зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на рожевій помаді, лаконічними сережками, різнокольоровими браслетами, каблучкою з камінням і червоним манікюром.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні на діловій зустрічі постала з локонами, прикрасами та червоним манікюром.

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