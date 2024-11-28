У шубі, лоферах Gucci і вбранні із золотою вишивкою: перша леді Нігерії приїхала до Парижа

Ремі Тінубу мала ефектний вигляд.
Президент Нігерії Бола Тінубу і його дружина Ремі Тінубу з офіційним візитом приїхали до Парижа. Там їх зустріли президент Франції Еммануель Макрон і перша леді Бріжит Макрон.
Під час церемонії привітання пані Тінубу з'явилася на червоній доріжці у темно-коричневій шубі і чорному вбранні, яке складалося із вкороченого жакета і спідниці міді, яка була прикрашена золотою флористичною вишивкою.
Аутфіт перша леді доповнила чорними лоферами від бренду Gucci, невеликою чорною сумкою, бежевим шарфом і чорним головним убором. Вуха вона прикрасила цікавими сережками.
Бола Тінубу був одягнений у чорне вбрання, картате пальто, чорний шарф, бордову шапку з принтом і чорні мокасини.
Нагадаємо, перша леді Франції Бріжит Макрон зустріла президентське подружжя Нігерії у стильному монохромному луку.
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