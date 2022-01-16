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У шубі та хутряній шапці: данська королева Маргрете II відвідала важливий пам'ятний захід із сім'єю

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У шубі та хутряній шапці: данська королева Маргрете II відвідала важливий пам'ятний захід із сім'єю

Королева Маргрете II / Getty Images

14 січня королева Данії Маргрете II відсвяткувала золотий ювілей правління.

З нагоди 50-річчя від дня вступу на пестол Маргрете поклала вінок до могил своїх батьків — короля Фредеріка та королеви Інгрід у соборі Роскілле разом з іншими членами королівської родини. Всі інші святкування річниці королеви Маргрете було скасовано через пандемію COVID-19.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Getty Images

81-річна королева цього дня була одягнена у блакитну сукню та короткий жакет, а зверху одягла довгу шубу. Вона також була у хутряній шапці та сірих туфлях на невисоких підборах. Її Величність доповнила образ шкіряними рукавичками, квітковими сережками та червоною помадою на губах.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Getty Images

Про те, як принцеса Маргрете стала спадкоємицею трону і зійшла на престол 1972 року, ми розповідали докладніше ось у цьому матеріалі.

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