У шубі та пов'язці на голові: як цього дня 65 років тому княгиня Грейс Келлі ходила на виставку

Фото було зроблено фотографами 16 січня 1960 року у Монако.
Принцеса Монако Грейс Келлі того дня прибула до готелю Hermitage до Монако, щоб головувати на виставці картин, організованої на допомогу жертвам катастрофи на греблі Фрежюс.
Одягнена дружина князя Реньє III була в об'ємну хутряну шубу, у неї на голові була пов'язка, а на руках рукавички. Келлі тримала в руках сумку та великий букет квітів. Також вона була в окулярах, волосся зібрала в зачіску, зробила макіяж, а в неї на шиї виблискувало намисто. На той момент Грейс був 31 рік.
Нагадаємо, у шлюбі з князем Монако Грейс Келлі народила трьох дітей. Нині князівством Монако править її єдиний син – князь Альбер ІІ.
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