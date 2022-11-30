У шубі та з червоним манікюром: королева Маргрете II сходила на балет

Королева працює сценографом та розробила костюми для балетної вистави. На прем'єру вона прибула також у ефектному вбранні. Вона була в аутфіті, який складався з чорного верху з мереживною вставкою та бордової максіспідниці з атласу. Талію королеви підкреслював пояс із чорним бантом.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Також Її Величність була у довгій шубі та чорних гостроносих балетках, які взула поверх тілесних колгот. Нігті Маргрете нафарбувала червоним лаком, одягла каблучку з рубіном і сережки-висячки з камінням. Сиве волосся королеви було зібране в низький пучок, на обличчі були окуляри та червона помада на губах.

Публіка, що зібралася біля театру, фотографувала королеву під час її приїзду на спектакль. Його також відвідала невістка королеви – кронпринцеса Мері з чоловіком кронпринцем Фредеріком та молодшими дітьми.

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

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