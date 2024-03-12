У шубі та з червоною помадою на губах: королева Маргрете II відвідала почесну вечерю

Маргрете II вже не є данською монархинею, але все ще носить титул королеви.

Її Величність відвідала днями почесну вечерю для Збройних сил, ВПС та Агентства з надзвичайних ситуацій у палаці Крістіана VII у замку Амалієнборг у Копенгагені.

Маргрете II зазнімкували, коли вона їхала до палацу на автомобілі. Одягнена королева була в шубу, у неї на обличчі були окуляри та червона губна помада, а у вухах сережки. Королева усміхалася, коли її знімали фотографи.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Минулого разу королева Маргрете II з'являлася на публіці в лютому, коли відкрили нову школу Prins Henriks Skole у Фредеріксборзі.

Нагадаємо, 14 січня 2024 року королем Данії став старший син Маргрете — Фредерік. Він зійшов на престол під ім'ям Фредерік X, а його "коронацію" публіка могла спостерігати біля палацу Крістіансборг.

Король Фредерік X та королева Мері в день їхньої "коронації" / Фото: Associated Press

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