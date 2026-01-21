У шведській королівській родині сталося горе: палац зробив заяву

Принцеса Дезіре / © Шведська королівська родина/Instagram

Принцеса Дезіре, баронеса Сільфвершильд, мирно померла у своєму будинку в Коберзі у Вестергетланді в оточенні сім’ї у середу, 21 січня 2026 року, у віці 87 років.

Принцеса Дезіре була вдовою барона Нікласа Сільфвершильда (1934–2017) і проживала у замку Коберг у Вестергетланді. У принцеси залишилися троє дітей із сім’ями.

З нагоди смерті принцеси Дезіре король зробив таку заяву:

«З глибоким сумом я отримав звістку про смерть моєї сестри, принцеси Дезіре. Багато теплих сімейних спогадів пов’язано з домом сім’ї Сільфвершельд у Вестергетланді — місці у Швеції, яке дуже багато важило для моєї сестри. Сьогодні ми з родиною висловлюємо співчуття дітям принцеси Дезіре та їхнім сім’ям», — йдеться у заяві палацу.

Принцеса Дезіре / © Шведська королівська родина/Instagram

Принцеса Дезіре Єлизавета Сібілла народилася 2 червня 1938 року у Палаці Хага у Стокгольмі. Її батьками були спадкоємець шведського трона Густав Адольф, герцог Вестерботтенський, та його дружина принцеса Сібілла Саксен-Кобург-Готська. Принцеса мала старших сестер Маргарет і Біргітту, 1943 року в неї народилася сестра принцеса Крістіна, а 1946 року нарешті з’явився хлопчик — Карл, майбутній король Швеції від 1973 року.

Королева Сільвія та король Карл Густав / © Шведська королівська родина/Instagram

По лінії батька принцеса є двоюрідною сестрою данської королеви Маргрете II.

Нагадаємо, нещодавно в іспанській королівській родині трапилося горе, померла сестра королеви Софії — принцеса Ірен.