ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
349
Час на прочитання
1 хв

У шведській королівській родині сталося горе: палац зробив заяву

Пішла з життя сестра короля Карла Густава – принцеса Дезіре. Їй було 87 років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Дезіре

Принцеса Дезіре / © Шведська королівська родина/Instagram

Принцеса Дезіре, баронеса Сільфвершильд, мирно померла у своєму будинку в Коберзі у Вестергетланді в оточенні сім’ї у середу, 21 січня 2026 року, у віці 87 років.

Принцеса Дезіре була вдовою барона Нікласа Сільфвершильда (1934–2017) і проживала у замку Коберг у Вестергетланді. У принцеси залишилися троє дітей із сім’ями.

З нагоди смерті принцеси Дезіре король зробив таку заяву:

«З глибоким сумом я отримав звістку про смерть моєї сестри, принцеси Дезіре. Багато теплих сімейних спогадів пов’язано з домом сім’ї Сільфвершельд у Вестергетланді — місці у Швеції, яке дуже багато важило для моєї сестри. Сьогодні ми з родиною висловлюємо співчуття дітям принцеси Дезіре та їхнім сім’ям», — йдеться у заяві палацу.

Принцеса Дезіре / © Шведська королівська родина/Instagram

Принцеса Дезіре / © Шведська королівська родина/Instagram

Принцеса Дезіре Єлизавета Сібілла народилася 2 червня 1938 року у Палаці Хага у Стокгольмі. Її батьками були спадкоємець шведського трона Густав Адольф, герцог Вестерботтенський, та його дружина принцеса Сібілла Саксен-Кобург-Готська. Принцеса мала старших сестер Маргарет і Біргітту, 1943 року в неї народилася сестра принцеса Крістіна, а 1946 року нарешті з’явився хлопчик — Карл, майбутній король Швеції від 1973 року.

Королева Сільвія та король Карл Густав / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія та король Карл Густав / © Шведська королівська родина/Instagram

По лінії батька принцеса є двоюрідною сестрою данської королеви Маргрете II.

Нагадаємо, нещодавно в іспанській королівській родині трапилося горе, померла сестра королеви Софії — принцеса Ірен.

Дата публікації
Кількість переглядів
349
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie