У сім'ї Бориса Джонсона поповнення: його дружина Керрі народила третю дитину та показала фото

35-річна дружина Бориса Джонсона поділилася у своєму блогу в Instagram кількома милими знімками новонародженого сина, який народився 5 липня.

"Тиждень Френкі ❤️

Ласкаво просимо у світ, Френку Альфреде Одіссею Джонсоне, який народився 5 липня о 9:15 ранку (вгадайте, яке ім'я вибрав мій чоловік?!)

Я люблю кожну хвилину цього сонного солодкого малюка. Бачити, як мої старші двоє обіймають свого нового брата з такою радістю та хвилюванням, було чудовим видовищем. Ми всі дуже схвильовані.

Дуже вдячна неймовірній команді пологових відділень NHS в UCLH. Вони справді найдивовижніші, найдбайливіші люди. Я відчуваю таку велику подяку", — написала в підписі Керрі і супроводила допис сердечком.

(гортайте фото праворуч)

Для Керрі та Бориса це третя спільна дитина та другий син. Пара одружилася навесні 2021 року, їхній первісток Вілфред з'явився на світ за рік до їхнього весілля, а дочка Ромі народилася у грудні 2021 року.

Вітаємо Керрі та Бориса, адже Джонсонюків багато не буває! Загалом у експрем'єр-міністра Великої Британії, нагадаємо, восьмеро дітей.

Борис і Керрі Джонсони / Фото: Associated Press

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