У сім'ї герцога та герцогині Сассекських трапилося поповнення

Не секрет, що Меган та Гаррі – пристрасні любителі тварин. Ще коли майбутня герцогиня Сассекська тільки переїжджала до Великої Британії до принца, вона взяла з собою одного зі своїх собак.

Минулого тижня герцог і герцогиня Сассекські потішили королівських спостерігачів, коли стало відомо, що вони врятували семирічного бігля на прізвисько Mamma Mia.

Як пише Hello! миле щеня було врятоване федеральною владою Вірджинії разом з 4000 іншими собаками минулого місяця. У твітері були опубліковані знімки цуценя, врятованого герцогом та герцогинею. А у підписі повідомлялося:

"Мама Мія, бігль, врятований з розплідника у Вірджинії, нещодавно був усиновлений не ким іншим, як герцогом та герцогинею Сассекськими, принцом Гаррі та Меган Маркл".

ROYAL NEWS ❤ Mamma Mia, a beagle зайнявся від Virginia breeding facility, був досконало adopted by none інші, ніж Duke і Duchess Sussex, Prince Harry і Meghan Markle. https://t.co/POybKf9AMA pic.twitter.com/Ihk48RuXEo — WPDE ABC15 (@wpdeabc15) August 27, 2022

Відомо, що за останні кілька років Меган Маркл дала притулок кільком собакам-рятувальникам і привезла свого пса Гая до Великої Британії, коли готувалася до весілля з принцом Гаррі. Також Меган обрала благодійну організацію із захисту тварин Mayhew як один зі своїх перших патронажів у Британії.

А принц Гаррі незабаром після заручин із Меган розповідав журналістам про те, як собаки його бабусі королеви Єлизавети II тепло зустріли Меган у перший день зустріччі з нею.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що Меган Марк у подкасті випадково "засвітила" прізвисько принца Гаррі.

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