У сім'ї Монако незабаром поповнення: Луї Дюкрюе та його дружина Марі розсекретили стать другої дитини

Син і невістка принцеси Монако Стефанії розкрили стать своєї другої дитини, яка дуже скоро має з'явитися на світ.

Дружина старшого сина принцеси Стефанії — Луї Дюкрюе (рідної сестри князя Альбера II), Марі Дюкрюе — вагітна і днями пара влаштувала спеціальну вечірку, щоб дізнатися стать їхньої другої дитини.

28 липня вони оголосили, що чекають на ще одну дівчинку. Нагадаємо, Луї та Марі вже виховують старшу доньку Вікторію.

Луї та Марі поділилися фотографіями з вечірки у Instagram. Вони позували в оточенні рожевих та блакитних кульок, перш ніж рожеве конфетті та рожевий торт підтвердили, що у них буде друга дочка.

"Це буде... дівчинка, — підписали вони пост, доповнивши його емодзи у вигляді рожевої квітки".

Коли дитина з'явиться на світ, то стане 17-ою в черзі на престол Монако.

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Нагадаємо, Луї Дюкрюе одружився з француженкою в'єтнамського походження Марі Хоа Шевальє, з якою познайомився на першому курсі, 26 липня 2019 року в ратуші Монако, а їхнє вінчання відбулося 27 липня того ж року в Соборі Святого Миколая.

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