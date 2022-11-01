У сім'ї прем'єра поповнення: Ріші Сунак взяв приклад із Бориса Джонсона та завів вихованця

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак взяв із притулку собаку після того, як його доньки побачили собаку експрем'єра Бориса Джонсона та попросили батька завести власного вихованця.

Видання Daily Mail поділилося відео, на якому Ріші Сунак та його дружина Акшата Мурті прямували коридором будинку № 10 на Даунінг-стріт разом із новим членом своєї родини — лабрадором-ретрівером на прізвисько Нова.

Подружжя купило для вихованця нашийник з маком у Королівському британському легіоні Poppy Appeal 2022 на честь Дня пам'яті.

Ріші та Акшата не часто з'являлися раніше на публіці разом, але тепер до дружини нового прем'єр-міністра буде прикуто більше уваги, ніж раніше. Цього дня Акшата була одягнена в чорний теплий светр із високою горловиною та широкими рукавами, який поєднувала з білою спідницею у різнобарвний горох та чорними туфлями-лоферами.

Ріші Сунак з дружиною Акшатою Мурті / Фото: Getty Images

Сунак був у чорному класичному костюмі, білій сорочці та білій краватці в чорну смужку. Він тримав собаку за повідець, коли сім'я позувала перед входом до Будинку №10.

До речі, раніше ми розповідали, що Ріші Сунак не житиме в будинку, де жили Борис Джонсон та Ліз Трасс. Він зробив вибір на користь інших апартаментів.

Ріші Сунак з дружиною Акшатою Мурті / Фото: Getty Images

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