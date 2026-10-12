У сім'ї брата принцеси Уельської — Джеймса Міддлтона — сталося горе

Джеймс Міддлтон та Зулу / © Instagram Джеймса Міддлтона

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Джеймс поділився серією фотографій чорного кокер-спанієля, починаючи з чорно-білого портрета, на якому він тримає цуценя на руках.

У соціальних мережах також було опубліковано фотографію трирічного сина Джеймса Ініго, що цілує Зулу в голову, поки собака лежить на лежанці на вулиці. Ініго також з'явився на фотографії, де було видно місце поховання Зулу.

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Джеймс Міддлтон та Зулу / © Instagram Джеймса Міддлтона

«Мій улюблений Зулу пішов з життя 🖤», — написав 39-річний Джеймс.

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«Цього місяця йому виповнилося б 16 років. Чудовий вік, і я знаю, що не міг би бажати більшого», — продовжив він. «Але в цьому і полягає кумедна особливість любові до собаки. Вони з нами лише кілька літніх сезонів та різдвяних свят, але якимось чином настільки глибоко вплітаються у наше життя, що неможливо уявити його без них. Вони поділяють з нами найщасливіші моменти, сидять поряд у найтемніші і не просять нічого, крім нашого товариства. І коли вони йдуть, ми сумуємо не просто про їхню відсутність, а про ту частину нас самих, яка пішла разом із ними. Майже 16 років спогадів та моментів, які належали нам двом. Ціле життя для нього, але ніколи не досить довге для мене ... », — написав зворушливі слова Міддлтон.

Син Джеймса Ініго та Зулу / © Instagram Джеймса Міддлтона

Собаки Джеймса Міддлтона / © Instagram Джеймса Міддлтона

Син Джеймса Ініго на місці поховання Зулу / © Instagram Джеймса Міддлтона

Джеймс написав, що поховав Зулу поряд з його матір'ю Еллою, улюбленою собакою Джеймса, яка померла 2023 року і яку він вважав своєю опорою у боротьбі з депресією.

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