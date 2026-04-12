У сім'ї данської королеви Мері сталося горе

Королева Мері / © Getty Images

Реклама

У Instagram Її Величність опублікувала чорно-біле фото свого батька, в підписі до якого йдеться:

«З глибоким сумом Її Величність Королева повідомляє про смерть свого батька, професора Джона Далгліша Дональдсона, в Гобарті, Тасманія. Йому було 84 роки».

«Моє серце тяжке, а думки похмурі. Мій дорогий батько помер. Але я знаю, що коли горе вщухне, спогади стануть світлішими, і найсильнішим залишиться любов і подяка за все, що він мені дав і чому навчив», — додала особисте послання королева.

Реклама

Джон Дональдсон / © Данська королівська родина/Instagram

Професор Джон Дональдсон уже деякий час все більше страждав від віку. Королева востаннє відвідувала свого батька у березні, де вони провели кілька приємних та близьких моментів разом.

Джон Дональдсон був професором прикладної математики та народився в Шотландії 5 вересня 1941 року.

Сім'я ухвалила рішення про проведення приватної поминальної служби пізніше.

Нагадаємо, мати Мері - Генрієтта Дональдсон, померла 1997 року в результаті невдалої операції на серці.