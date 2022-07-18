У сина королеви знову проблеми: на принца Ендрю знайшли компромат

Через принца Ендрю у королівської сім'ї і так багато проблем. А тепер може додатись ще одна.

Виявилося, що співробітник BBC, який був присутній під час інтерв'ю герцога Йоркського 2019 року, коли Ендрю погодився зустрітися з ведучою Емілі Мейтліс та пояснити свої стосунки з Джеффрі Епштейном, має на герцога компромат.

Співробітник ВВС стверджує, що він має фотографію, яка могла б зруйнувати королівську родину, якби вона коли-небудь була оприлюднена. Фотограф Марк Гаррісон, який був присутнім під час знімання інтерв'ю, зробив фото, яке, як стверджується, викликає серйозне збентеження, якщо воно коли-небудь буде оприлюднене, пише Mirror.

Що саме це за фотографія, звичайно, не називається. Але очевидно, що принца можуть нею тепер шантажувати. Того дня, коли записували інтерв'ю принц Ендрю, наполягав на тому, щоб фотографія не стала надбанням громадськості, але фотограф уже тоді віджартувався, мовляв все має ціну.

"У нас щелепи відвисли до підлоги, коли ми це побачили. Це дуже збентежило б Ендрю", — коментують фото ті, хто його вже побачив.

Принц Ендрю / Фото: Associated Press

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що скандально відоме інтерв'ю герцога Йоркського, яке він дав BBC 2019 року, увійде в основу нового художнього фільму, головну роль у якому пророкують британському актору Г'ю Гранту.

Інтерв'ю Newsnight, в якому принц розповів про свою дружбу із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном, потрапило в заголовки газет у всьому світі, а тепер може перетворитися ще й на дуже захопливу драму.

Джеффрі Епштейн / Фото: Getty Images

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