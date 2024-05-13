У сина принцеси Анни нове кохання: Пітера Філліпса заскочили з дівчиною

46-річний чоловік нещодавно розійшовся з колишньою дівчиною і, здається, вже зустрів нове кохання.
У квітні Пітер Філліпс розійшовся з Ліндсі Воллес, з якою перебував у стосунках з 2021 року і навіть познайомив її зі своєю бабусею – королевою Єлизаветою II.
Днями під час кінних змагань з бадмінтону у Глостерширі Пітера заскочили з блондинкою, яку називають його новою пасією. Дівчину звуть Гаррієт Сперлінг. Вона потрапила в об'єктиви фотографів поруч із Пітером та його дочкою Саванною Філліпс (від першого шлюбу з Отем Келлі).
Гаррієт була в сукні в принт пейслі і з розпущеним білявим волоссям, на обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри. Друзі Пітера вже розповіли журналістам, що нещодавно він декого зустрів. Можливо, йшлося саме про міс Сперлінг.
Як пише Hello! пара познайомилася на спортивному заході, де були присутні їхні діти. Більше жодних подробиць поки що не розголошується.
Нагадаємо, у змаганнях брала участь сестра Пітера — Зара Тіндалл, він прийшов підтримати її.
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