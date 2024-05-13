У сина принцеси Анни нове кохання: Пітера Філліпса заскочили з дівчиною

46-річний чоловік нещодавно розійшовся з колишньою дівчиною і, здається, вже зустрів нове кохання.

У квітні Пітер Філліпс розійшовся з Ліндсі Воллес, з якою перебував у стосунках з 2021 року і навіть познайомив її зі своєю бабусею – королевою Єлизаветою II.

Днями під час кінних змагань з бадмінтону у Глостерширі Пітера заскочили з блондинкою, яку називають його новою пасією. Дівчину звуть Гаррієт Сперлінг. Вона потрапила в об'єктиви фотографів поруч із Пітером та його дочкою Саванною Філліпс (від першого шлюбу з Отем Келлі).

Гаррієт була в сукні в принт пейслі і з розпущеним білявим волоссям, на обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри. Друзі Пітера вже розповіли журналістам, що нещодавно він декого зустрів. Можливо, йшлося саме про міс Сперлінг.

Пітер Філліпс, Саванна Філліпс та Гаррієт Сперлінг / Фото: Getty Images

Як пише Hello! пара познайомилася на спортивному заході, де були присутні їхні діти. Більше жодних подробиць поки що не розголошується.

Нагадаємо, у змаганнях брала участь сестра Пітера — Зара Тіндалл, він прийшов підтримати її.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Читайте також: