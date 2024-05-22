У синіх сукнях та в красивих прикрасах: сестри Спенсер на квітковій виставці у Челсі

Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер були зображені фотографами на виставці квітів RHS Chelsea.

Леді Амелія носила цього дня різнокольорову сукню-міді від Edeline Lee, мюлі відтінку металік із розсипом каменів Gina Shoes, а в руках тримала білу невелику сумку від Jimmy Choo. З прикрас на дівчині було кольє, сережки та браслет, біляве волосся вона розпустила і зробила легкий денний макіяж.

Її сестра леді Еліза була в синій сукні на запах з поясом, прозорих босоніжках на підборах, у руках тримала маленьку салатову сумку від Chanel, також доповнила свій образ кольє з кольорового каміння та сережками з цього ж гарнітура. У неї теж було розпущене волосся, легкий макіяж на обличчі і на пальці виблискувала каблучка з величезним каменем.

Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер / Фото: Getty Images

Цю ж виставку днями відвідали король Чарльз та королева Камілла. Монарх приїхав у синьому костюмі, а його дружина в улюбленій сукні.

Король Чарльз і королева Камілла на виставці квітів у Челсі / Фото: Associated Press

Читайте також: