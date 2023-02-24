У синій блузці і жовтих штанях-палацо: дружина прем’єр-міністра Великої Британії одяглася в кольорах українського прапора

Акшата Мурті з чоловіком вшанувала пам'ять загиблих у війні українців.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і його дружина Акшата Мурті з нагоди річниці російського вторгнення до України хвилиною мовчання вшанували пам'ять українців, які загинули у війні. Захід відбувся біля Даунінг-стріт, 10 у Лондоні.

Ріші Сунак і Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Там також були присутні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко з дружиною Інною і військовослужбовцями ЗСУ.

Ріші Сунак і Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Акшата Мурті продемонструвала підтримку Україні своїм зовнішнім виглядом. Вона одягла вбрання у колір українського прапора. На ній була синя блузка з рюшами і жовті штани-палацо з чорним шкіряним ремінцем на поясі.

Аутфіт Мурті доповнила чорними лакованими туфлями на шпильках. Вона зробила укладання з локонами і максимально природний макіяж.

Ріші Сунак і Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Сунак був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і світлу краватку з принтом.

Ріші Сунак і Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Нагадаємо, під час зустрічі з Оленою Зеленською торік у листопаді Акшата Мурті постала в синій приталеній сукні з широкими рукавами і манжетами.

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