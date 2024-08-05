У синій футболці-поло та джинсах: королева Летиція сходила на баскетбольний матч

Королева Летиція відвідала баскетбольний матч у Парижі, перш ніж повернутися з доньками до Іспанії.

Її Величність була присутня на жіночому баскетбольному матчі 3x3 між Канадою та Іспанією під час Олімпійських ігор 2024 року в Парижі в La Concorde.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

На гру королева приїхала у синій футболці-поло збірної Іспанії та синіх прямих джинсах. У Летиції було розпущене волосся, легкий денний макіяж підкреслював її риси обличчя, у вухах виблискували золоті сережки-висячки. Королева усміхалася та радісно фотографувалася зі спортсменами.

Королева Летиція / Фото: Associated Press

Королева Летиція / Фото: Associated Press

У схожому аутфіті, але тільки в червоній футболці-поло та темно-синіх джинсах Летиція була помічена на трибунах, коли спостерігала за грою тенісиста Карлоса Алькараса (переможця Вімблдону 2024) з Іспанії, який зіграв проти Томмі Пола зі США.

Королева провела більше тижня на Олімпіаді в Парижі і вже повернулася до Пальми-де-Майорки, де її чоловік король Філіп VI та свекруха королева Софія вже розпочали свою літню відпустку.

Королева Летиція / Фото: Associated Press

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