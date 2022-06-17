У синій сорочці і жовтому жакеті: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своїм аутфітом підтримала Україну

Політикиня у вбранні у синьо-жовтих кольорах підтримала Україну щодо надання їй офіційного статусу кандидата на вступ до ЄС.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила на щотижневому засіданні Коледжу в штаб-квартирі Єврокомісії в Брюсселі.
Там політикиня постала в образі у кольорах українського прапора - синій сорочці і жовтому жакеті. У такий спосіб Урсула висловила свою підтримку Україні.
Свій аутфіт вона доповнила чорними штанями і перловими прикрасами.
Саме сьогодні, 17 червня, Європейська комісія голосувала про те, чи надавати Україні статус кандидата в ЄС. І було прийнято рішення рекомендувати надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до ЄС.
"Ми рекомендуємо надати Україні статус кандидата, розуміючи, що країна проведе низку важливих реформ. Україна чітко продемонструвала прагнення жити за європейськими цінностями та стандартами. І почала перед війноюсвій шлях до ЄС", - написала в Twitter президентка Єврокомісії.
Today, the @EU_Commission has adopted its Opinions on the membership applications of Ukraine, Moldova and Georgia, after assessing them against our rigorous standards ↓— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022
https://t.co/BuBLz0Fbdt
Ukrainians are ready to die for the European perspective.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022
We want them to live with us the European dream. pic.twitter.com/3SPRqkgK7l
"Українці готові вмирати за європейську перспективу. Ми хочемо, щоб вони жили з нами європейською мрією", - додала в іншому пості Урсула.
Нагадаємо, нещодавно Урсула фон дер Ляєн з робочим візитом відвідала Україну. Вона зустрілася із президентом Володимиром Зеленським і з премєром Денисом Шмигалем. Політикиня також відвідала у київському госпіталі поранених українських військових та відзначила їхній незламний дух.
Читайте також:
- У малиново-помаранчевому жакеті і перлах: голова Єврокомісії на зустрічі з прем’єр-міністром Палестини
- В елегантному луці та скромних прикрасах: Урсула фон дер Ляєн виступила на саміті
- Багатодітна мати та впливова політикиня: хто така Урсула фон дер Ляєн – очільниця Єврокомісії
- Любить ніжні кольори: президентка Єврокомісії у рожевому жакеті вийшла до журналістів