У синій сорочці і жовтому жакеті: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своїм аутфітом підтримала Україну

Політикиня у вбранні у синьо-жовтих кольорах підтримала Україну щодо надання їй офіційного статусу кандидата на вступ до ЄС.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила на щотижневому засіданні Коледжу в штаб-квартирі Єврокомісії в Брюсселі.

Там політикиня постала в образі у кольорах українського прапора - синій сорочці і жовтому жакеті. У такий спосіб Урсула висловила свою підтримку Україні.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Свій аутфіт вона доповнила чорними штанями і перловими прикрасами.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Саме сьогодні, 17 червня, Європейська комісія голосувала про те, чи надавати Україні статус кандидата в ЄС. І було прийнято рішення рекомендувати надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до ЄС.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

"Ми рекомендуємо надати Україні статус кандидата, розуміючи, що країна проведе низку важливих реформ. Україна чітко продемонструвала прагнення жити за європейськими цінностями та стандартами. І почала перед війноюсвій шлях до ЄС", - написала в Twitter президентка Єврокомісії.

Today, the @EU_Commission has adopted its Opinions on the membership applications of Ukraine, Moldova and Georgia, after assessing them against our rigorous standards ↓

https://t.co/BuBLz0Fbdt — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022

Ukrainians are ready to die for the European perspective.



We want them to live with us the European dream. pic.twitter.com/3SPRqkgK7l — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022

"Українці готові вмирати за європейську перспективу. Ми хочемо, щоб вони жили з нами європейською мрією", - додала в іншому пості Урсула.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Урсула фон дер Ляєн з робочим візитом відвідала Україну. Вона зустрілася із президентом Володимиром Зеленським і з премєром Денисом Шмигалем. Політикиня також відвідала у київському госпіталі поранених українських військових та відзначила їхній незламний дух.

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