У синій спідниці і жовтому жакеті з квіткою: Кая Каллас в образі у кольорах українського прапора постала у Брюсселі

Головна дипломатка ЄС своїм вбранням продемонструвала підтримку України.
Експрем’єр-міністерка Естонії, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбулася у будівлі Європейської ради в Брюсселі.
Там політикиня з'явилася в образі в кольорах українського прапора – синьо-жовтому.
На пані Каллас був елегантний жовтий жакет із круглим коміром і накладними кишенями таі темно-синя спідниця-олівець. До жакета вона прикріпила синьо-жовту квітку.
Свій діловий лук Кая доповнила білим топом і замшевими темно-синіми туфлями на стійких підборах.
У дипломатки було акуратне укладання, макіяж із ніжно-рожевою помадою, лаконічні сережки-цвяшки і каблучки.
Нагадаємо, Кая Каллас на діловій зустрічі в Римі постала в картатій сукні довжиною міді з V-подібним вирізом, зверху якої одягла фіолетовий приталений жакет.
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