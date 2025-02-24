У синій спідниці і жовтому жакеті з квіткою: Кая Каллас в образі у кольорах українського прапора постала у Брюсселі

Експрем’єр-міністерка Естонії, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбулася у будівлі Європейської ради в Брюсселі.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Там політикиня з'явилася в образі в кольорах українського прапора – синьо-жовтому.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

На пані Каллас був елегантний жовтий жакет із круглим коміром і накладними кишенями таі темно-синя спідниця-олівець. До жакета вона прикріпила синьо-жовту квітку.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Свій діловий лук Кая доповнила білим топом і замшевими темно-синіми туфлями на стійких підборах.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

У дипломатки було акуратне укладання, макіяж із ніжно-рожевою помадою, лаконічні сережки-цвяшки і каблучки.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Кая Каллас на діловій зустрічі в Римі постала в картатій сукні довжиною міді з V-подібним вирізом, зверху якої одягла фіолетовий приталений жакет.

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