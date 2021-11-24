У синій сукні-футлярі з пікантним вирізом: нова прем'єр-міністерка Швеції у парламенті

У синій сукні-футлярі з пікантним вирізом: нова прем'єр-міністерка Швеції у парламенті

Магдалена Андерссон, яка стала першою жінкою в історії країни, що очолила уряд, продемонструвала діловий образ у парламенті.

Сьогодні, 24 листопада, прем'єр-міністеркою Швеції стала лідерка соціал-демократів - 54-річна Магдалена Андерссон, повідомив The Local. Вперше в історії країни уряд очолила жінка.

У день призначення Магдалена з'явилася у парламенті Швеції у Стокгольмі у синій сукні-футлярі з пікантним вирізом. Зверху вона одягла чорний жакет. Волосся політикиня акуратно уклала і прикрасила шию кулоном на ланцюжку.

Магдалена Андерссон / Getty Images

Андерссон офіційно очолить уряд після зустрічі з королем Карлом XVI Густавом цієї п'ятниці, 26 листопада.

Магдалена Андерссон / Getty Images

Магдалена була на посаді міністерки фінансів. На посаді прем'єр-міністра Андерссон замінила Стефана Льовена, який на початку листопада подав у відставку.

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