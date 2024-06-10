У синій сукні і без макіяжу: леді Сару Чатто заскочили в компанії королеви Камілли на заході

Захід відбувся у королівському читальному залі у палаці Гемптон-Корт у Лондоні, а головувала на ньому королева Камілла. Вона з'явилася на публіці в елегантному темно-синьому комбінезоні від Anna Valentine, в руках тримала світлу хустку та невелику сумку.

Захід покликаний прославляти та пропагувати силу та переваги читання. Камілла мріє про те, щоб більше людей почало читати книжки та духовно розвиватися. Сара Чатто, мабуть, серед тих, хто любить читати. На фестиваль вона приїхала із чоловіком Деніелом Чатто.

Леді Сара Чатто та її чоловік Деніел Чатто / Фото: Getty Images

Сара одягла кобальтово-синю сукню міді в поєднанні з коротким блакитним кардиганом і чорними еспадрильями на солом'яній підошві. Через плече у неї висіла сумка на тонкому ремінці, волосся вона заколола шпилькою ззаду і була практично без макіяжу.

Леді Сара Чатто та королева Камілла / Фото: Getty Images

Сара не любить виділятися і віддає перевагу скромним лукам на відміну від вишуканих образів, які любила її покійна мати принцеса Маргарет. Нещодавно ми розповідали вам десять цікавих фактів із біографії дочки принцеси Маргарет.

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