У синій сукні і з брошкою-совою: королева Камілла відвідала прийом у палаці

Королева Камілла організувала прийом на честь фіналістів конкурсу ВВС "500 слів" у Букінгемському палаці в Лондоні.

Поки король Чарльз III вирушив на відпочинок до Сандрінгема, де продовжуватиме проходити лікування від раку, його дружина Камілла веде активне світське життя і виконує свої королівські обов'язки.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Учора у Букінгемському палаці Камілла відвідала черговий прийом, зустрівшись із фіналістами книжкового конкурсу. Королева приїхала на захід у синій сукні від Fiona Clare з декором на грудях та рукавах, вона взула чорні замшеві чоботи на підборах від Russell & Bromley, у неї на грудях була пришпилена золота брошка у вигляді сови.

Королівський лук доповнювало ідеальне укладання, красивий макіяж, золотий ланцюжок на шиї Kiki McDonough з підвіскою, кілька браслетів і, звичайно ж, заручальна каблучка Камілли.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, кілька днів тому Камілла відвідала службу пам'яті на честь короля Греції Костянтина II і доповнила свій елегантний образ сентиментальними брошками, які раніше належали королеві Єлизаветі II.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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