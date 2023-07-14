У темно-синій сукні і з новою зачіскою: Бріжит Макрон під час зустрічі у Єлисейському палаці

Перша леді Франції цього разу одягла сукню довшу, ніж зазвичай вона носить.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон зустрічали у себе в гостях, у Єлисейському палаці, прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді, який прибув до Парижа з дводенним візитом. Моді разом із президентським подружжям відвідає парад до Дня взяття Бастилії.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Господиня палацу продемонструвала жіночний аутфіт. На ній була закрита темно-синя сукня міді з вільною спідницею і бежеві капронові колготи. Взута Макрон була у темно-сині шкіряні туфлі на шпильках.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит зробила нову зачіску – передні пасма волосся вона закріпила на потилиці. У макіяжі перша леді зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем. На руках у неї був золотий годинник і широкий золотий браслет.

Бріжит і Еммануль Макрони / Фото: Associated Press

Еммануль був одягнений у класичний темно-синій костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Нагадаємо, Бріжит Макрон під час зустрічі з Оленою Зеленською продемонструвала стильний лук у коричневому костюмі, який складався з подовженого жакета і прямих штанів зі стрілками, та у кремовій блузці з краваткою-бантом.

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