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У синій сукні із запахом: новий вихід міністерки закордонних справ Німеччини

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У синій сукні із запахом: новий вихід міністерки закордонних справ Німеччини

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Анналена Бербок взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Мюнстері, де продемонструвала новий діловий образ.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зустрілася зі своєю колегою з Гани - Ширлі Айоркор Ботчвей під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Мюнстері.

Там Бербок постала у синій сукні із запахом, яку скомбінувала з чорними туфлями на шпильках. Політикиня зробила собі укладання з боковим проділом, макіяж із чорними стрілками і помадою кольору курної троянди, а також прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

Анналена Бербок / © Associated Press
Анналена Бербок / Фото: Associated Press

А Ботчвей обрала чорний костюм, який складався із блузки з об'ємними манжетами на рукавах і спідниці фасону "тюльпан". Вбрання мало смугасті жовто-білі вставки і було прикрашене золотистими флористичними аплікаціями. Ширлі теж взула чорні туфлі. На руках у неї були браслет, годинник і каблучка з камінням.

Ширлі Айоркор Ботчвей і Анналена Бербок / © Associated Press
Ширлі Айоркор Ботчвей і Анналена Бербок / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1066
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