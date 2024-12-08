У синій сукні-пальті та з шарфом: елегантна Джилл Байден із дочкою приїхала до Парижа

Перша леді США – Джилл Байден – була серед запрошених Еммануелем Макроном гостей на відкриття Собору Паризької Богоматері у Парижі, який відреставрували після руйнівної пожежі 2019 року.
Джилл приїхала в синій сукні-пальті з тонким поясом, що підкреслює талію, і зверху накинула пальто тепліше чорного кольору. Вона взула туфлі-човники на підборах, а на шиї у неї був об'ємний блакитний шарф. Перша леді зробила укладання та макіяж, у вухах у неї сяяли сережки-сніжинки з діамантами. Приїхала Джилл разом із дочкою Ешлі Байден.
Джо Байден до Парижа з дружиною не прибув.
Натомість новообраний президент США – Дональд Трамп – був присутній на церемонії відкриття собору Паризької Богоматері. Він сидів, як і Джилл у першому ряду, поряд з Еммануелем і Брижит Макронами і був помічений під час розмови з першою леді США.
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