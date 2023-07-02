У синій сукні-пальто та шкіряних човниках: ефектна королева Максима вийшла у світ з чоловіком

Король Віллем-Олександр з'явився на заході зі своєю дружиною королевою Максимою. Її Величність була в темно-синій сукні-пальті від Natancouture, взула шкіряні туфлі-човники на підборах Gianvito Rossi, була в шкіряних рукавичках, в руках тримала плаский шкіряний клатч, а на голові у неї був крислатий капелюх.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Королева доповнила свій образ сапфіровими сережками та брошкою, волосся зібрала в низький пучок, зробила макіяж з акцентом на очі та одягла на зап'ястя годинник на чорному шкіряному ремінці.

Король Віллем-Олександр був теж у темно-синьому костюмі під який одягнув світлу сорочку та блакитну краватку.

У своєму емоційному зверненні Віллем-Олександр сказав: "Сьогодні я стою перед вами. Сьогодні, як ваш король і член уряду, я роблю це, перепрошую. І я відчуваю тяжкість цих слів у своєму серці та у своїй душі". Зазначимо, перепросив монарх за роль його країни в рабстві до 150-річчя скасування цього самого рабства.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше у п'ятницю нідерландські монархи поділилися фотографіями зі свого сімейного фотосету на пляжі. Найбільше шанувальники королівської родини були зачаровані домашнім вихованцем сім'ї, який також брав участь у зніманнях.

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

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