У синій сукні-сорочці та з бабкою на грудях: королева Камілла на заході в Сіднеї

Король Чарльз та королева Камілла провели останній день свого королівського туру в Австралії.

77-річна королева з'явилася вчора в Сіднеї на заході Refettorio OzHarvest, спільний соціальний проєкт OzHarvest, провідної австралійської організації з порятунку продовольства, і Food for Soul, італійської ініціативи.

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

Королева одяглася в шовкову сукню-сорочку королівського синього кольору від Fiona Clare, доповнивши її витонченою брошкою у вигляді бабки від Van Cleef & Arpels, кількома браслетами від цього ж бренду, а також бежевими туфлями-човниками на підборах і бежевою сумкою.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Її світлі локони були ідеально укладені, а на обличчі був макіяж та окуляри від сонця. Камілла привітала людей та поспілкувалася з волонтерами організації. Як покровителька UKHarvest, Камілла, як і раніше, дорожить своєю прихильністю до боротьби з нестачею продовольства та підтримки ініціатив, орієнтованих на співтовариство.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Днем раніше королева разом із королем відвідали ботанічний сад у Канберрі.

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