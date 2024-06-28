У синій сукні та червоних туфлях від Dior: королева Матильда відвідала церемонію з чоловіком

Королівське подружжя Бельгії відвідало урочисту церемонію у замку Лакен у Брюсселі.
Королева Матильда і король Філіп були присутні на церемонії нагородження Фонду короля Бодуена – африканської організації, що базується у Брюсселі, яка прагне змінити суспільство на краще та інвестує у проєкти та людей, що надихають на зміни.
Фонд був створений 1976 року з нагоди 25-річчя сходження на престол короля Бодуена і від 2015 року перебуває під почесним президентством королеви Матильди.
Королева з'явилася на церемонії в синьо-бежевій сукні з поясом на талії та об'ємними рукавами, в руках тримала лакований клатч червоного кольору від Furla і була взута у червоні лаковані туфлі від Dior. Матильда зібрала волосся в зачіску, зробила макіяж і одягла сережки-висячки від Angela Caputi Giuggiù.
Король Філіп одягнув цього дня світло-синій костюм, білу сорочку та блакитну краватку в принт. Вони з дружиною майже одягнулися в унісон.
Нагадаємо, минулого виходу королева Матильда виблискувала на публіці в рожевій сукні та кремових туфлях, коли взяла участь у конференції з реалізації Цілей сталого розвитку в Європейському Союзі, що відбулася у Бельгійській національній бібліотеці у Брюсселі.
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