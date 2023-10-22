У синій сукні та човниках до тону: принцеса Софія на урочистій церемонії

Шведська принцеса та мати трьох дітей відвідала церемонію у Стокгольмі.
38-річна дружина принца Карла Філіпа та невістка короля Карла Густава – принцеса Софія – відвідала випускну церемонію університету Софіагеммет у мерії Стокгольма.
Софія була в темно-синій сукні довжини міді і з довгими рукавами, до якої підібрала сині замшеві туфлі з гострими носами на підборах і чорний клатч. Її волосся було зібране у високу зачіску, вона зробила вечірній макіяж, підкресливши очі і рожевою помадою губи, і одягла сережки-висячки.
Манікюр принцеси був виконаний у світлому відтінку, а на пальцях виблискувало кілька каблучок з діамантами.
Поруч із Софією зображена директорка університету Йоганна Адамі в кобальтово-синій сукні, чорних туфлях з круглими носами та з дуже милою кучерявою зачіскою.
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