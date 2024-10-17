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У синій сукні та човниках: елегантна Джасінда Ардерн приїхала до Віндзора отримати нагороду з рук принца Вільяма

У синій сукні та човниках: елегантна Джасінда Ардерн приїхала до Віндзора отримати нагороду з рук принца Вільяма

Джасінда Ардерн, колишня прем'єрміністерка Нової Зеландії / Фото: Associated Press

Колишня прем'єрміністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн отримала титул дами від принца Вільяма Уельського.

Джасінда, яка обіймала посаду прем'єрміністерки від 2017 по 2023 рік, була нагороджена звання Дами Великого Командора новозеландського ордена "За заслуги" у Віндзорському замку. Церемонія нагородження відбулася 16 жовтня.

Джасінда Ардерн, колишня прем'єрміністерка Нової Зеландії / © Associated Press
Джасінда Ардерн, колишня прем'єрміністерка Нової Зеландії / Фото: Associated Press

У своїй промові Джасінда Ардерн сказала, що для неї честь отримати цю нагороду від принца Уельського, з яким їх пов'язує співпраця над екологічною премією Earthshot Prize. Ардерн є піклувальницею екологічної ініціативи Вільяма і була призначена на цю посаду у квітні 2023 року.

"@jacindaardern, для мене було честю вручити вам цю заслужену нагороду сьогодні у Віндзорі!" — написали принц і принцеса Уельські в соціальних мережах, назвавши її "другом, видатною захисницею навколишнього середовища, а тепер і Дамою-компаньйоном новозеландського ордена "За заслуги"".

Джасінда з'явилася на церемонії у синій сукні з рюшами на декольте та шкіряних туфлях-човниках на підборах. Вона також одягла традиційний плащ маорі, який одягають під час особливих церемоній. Зібрала волосся в пучок, зробила лаконічний макіяж і одягла сережки-цвяшки.

Джасінда Ардерн, колишня прем'єрміністерка Нової Зеландії / © Associated Press
Джасінда Ардерн, колишня прем'єрміністерка Нової Зеландії / Фото: Associated Press

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