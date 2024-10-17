У синій сукні та човниках: елегантна Джасінда Ардерн приїхала до Віндзора отримати нагороду з рук принца Вільяма

Джасінда, яка обіймала посаду прем'єрміністерки від 2017 по 2023 рік, була нагороджена звання Дами Великого Командора новозеландського ордена "За заслуги" у Віндзорському замку. Церемонія нагородження відбулася 16 жовтня.

Джасінда Ардерн, колишня прем'єрміністерка Нової Зеландії / Фото: Associated Press

У своїй промові Джасінда Ардерн сказала, що для неї честь отримати цю нагороду від принца Уельського, з яким їх пов'язує співпраця над екологічною премією Earthshot Prize. Ардерн є піклувальницею екологічної ініціативи Вільяма і була призначена на цю посаду у квітні 2023 року.

"@jacindaardern, для мене було честю вручити вам цю заслужену нагороду сьогодні у Віндзорі!" — написали принц і принцеса Уельські в соціальних мережах, назвавши її "другом, видатною захисницею навколишнього середовища, а тепер і Дамою-компаньйоном новозеландського ордена "За заслуги"".

Джасінда з'явилася на церемонії у синій сукні з рюшами на декольте та шкіряних туфлях-човниках на підборах. Вона також одягла традиційний плащ маорі, який одягають під час особливих церемоній. Зібрала волосся в пучок, зробила лаконічний макіяж і одягла сережки-цвяшки.

Джасінда Ардерн, колишня прем'єрміністерка Нової Зеландії / Фото: Associated Press

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