У синій сукні та човниках на підборах: королева Камілла відвідала базу Королівських ВПС

Королева Камілла відвідала базу Королівських ВПС Лімінг, щоб зустрітися з військовослужбовцями та їхніми сім'ями та дізнатися про пропоновану їм соціальну підтримку.
Камілла є почесним командиром авіації, зустрілася з інструкторами, які навчають пілотів Королівських ВПС та Катару, перш ніж їй показали деякі з найсучасніших систем Counter Uncrewed Air.
Під час свого візиту королева Камілла також зустрілася з військовослужбовцями 90-го підрозділу зв'язку, фахівцями зі зв'язку та кіберзахисту, а також зі спеціалістами, які проводять навчання з боротьби з безпілотними літальними апаратами.
Для чергової появи на публіці королева Камілла обрала неоново-синю сукню Fiona Clare з вишивкою на грудях, доповнила її бежевими туфлями-човниками Eliot Zed на підборах, підвіскою від Kiki McDonough Apollo з блакитним топазом з жовтого золота і підвіскою з браслетом Cleef & Arpels та ще кількома тонкими золотими браслетами та новим синім "браслетом дружби" на іншому зап'ясті і брошкою на грудях.
Її Величність, як завжди, зробила укладання і макіяж на обличчі, але погода видалася вітряною, вітер так і норовив зіпсувати її зачіску.
Раніше ми показували, як Камілла приєдналася до свого чоловіка короля Чарльза на Іграх Бремара в Шотландії після насиченого робочого тижня.
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