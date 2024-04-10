У синій сукні та капелюсі: ефектна королева Максима відвідала презентацію

Королева Максима була присутня на презентації Амстердамського Stagepact MBO у Capital в Амстердамі.

Королева приїхала на конференцію "Доступне життя" Національного інституту бюджетної інформації, відвідавши запуск Амстердамського пакту про стажування MBO.

Максима з'явилася на заході у сукні з еластичної вовни з тисненням і довгими рукавами від Oscar de la Renta, темно-синіх шкіряних туфлях від Gianvito Rossi, у крислатому синьому капелюсі Maison Fabienne Delvigne, у шкіряних рукавичках і з синім клатчем-конвертом в руках.

Королева зробила насичений макіяж очей і помадою підкреслила губи, одягла сині сережки, підібрані до тону вбрання, також на пальці у неї виблискувала каблучка з цього ж комплекту. Максима усміхалася і була дуже рада бути присутньою на заході і виконувати свої королівські обов'язки.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Сьогодні, нагадаємо, її молодша дочка принцеса Аріана святкує свій 17-й день народження. З цієї нагоди королівський палац поділився її новим фото.

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