У синій сукні та капелюсі з пір'ям: дочка королеви Камілли відвідала перегони в Аскоті

Лора – молодша дитина королеви Камілли та її першого чоловіка Ендрю Паркер-Боулза, який, до речі, теж був присутній на першому дні кінних змагань і сфотографований поруч з принцесою Анною (у молодості у них були стосунки).

46-річна Лора Лопес була цього дня в темно-синій сукні та крислатому капелюсі, прикрашеному пір'ям. В руках вона тримала червоний клатч та хустку. Біляве волосся зібрала в хвіст і зробила легкий денний макіяж, а також доповнила образ сережками-висячками з перлами.

Лора Лопес / Фото: Getty Images

Її мати 76-річна королева Камілла сяяла на перегонах у синьому пальті Fiona Clare, пісочних туфлях Eliot Zed та з клатчем Smythson, а також доповнила лук брошкою із сапфіром королеви Єлизавети II. Це "Брошка принца Альберта", яку свого часу носила кожна королева Великої Британії.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

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