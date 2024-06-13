У синій сукні та кавових туфлях: королева Камілла приїхала на виставку до саду

Приїхала королева в елегантній темно-синій сукні-пальті з білим коміром, взута в кавові туфлі на підборах, а в руках тримала сумку, підібрану їм до тону. Камілла мала бездоганну зачіску, у вухах у неї були сережки-висячки з перлами, на шиї кілька улюблених підвісок, а на зап'ястях браслети від Van Cleef & Arpels. Також ми помітили у неї на пальцях кілька нових золотих каблучок крім заручальної і обручки, а на грудях була пришпилена мініатюрна золота брошка, схоже у вигляді комахи.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Під час візиту королева Камілла несподівано розповіла, яку королівську роль вона хотіла б успадкувати від чоловіка короля Чарльза. Виступаючи за трибуною Її Величність сказала:

"Я не знаю, скільки візитів я сюди здійснила — досить багато. Я знаю вашим покровителем є мій чоловік, але, можливо, мені доведеться підштовхнути його, бо я б дуже хотіла прийти сюди замість нього знову і знову. Це таке особливе місце, що мені просто потрібно повернутися сюди знову, і я думаю, що ця чудова виставка, яка прославляє жінок у садівництві, дуже важлива", — сказала королева, цитує її слова People.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Зазначимо, що король Чарльз є королівським покровителем Садового музею і продовжує обіймати цю посаду, яку він обіймав, коли був принцом Уельським. У короля є давня пристрасть до садівництва, сталого розвитку та відпочинку на природі. І її з ним поділяє і дружина Камілла.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчора ми розповідали, що в лондонській галереї активісти зіпсували "портрет з метеликом" короля Чарльза III.

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